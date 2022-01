Elodie di nuovo single? Ecco con chi è volata alle Maldive

Storia al capolinea per Elodie e Davide Rossi? La cantante è volata alle Maldive senza il fidanzato.

Storia naufragata per Elodie è il modello Davide Rossi? La cantante è volata alle Maldive ma con lei non sarebbe presente il fidanzato.

Elodie alle Maldive

Dopo le feste di Natale Elodie ha deciso di concedersi una vacanza all’insegna del relax alle Maldive e con lei sarebbe partita la sorella, Fey.

Nessuna traccia invece di Davide Rossi, l’ultimo uomo avvistato in dolce compagnia della cantante (e con cui avrebbe vissuto una liaison all’indomani dalla rottura con Marracash). Elodie ha preferito non ufficializzare la sua nuova love story che, secondo i rumor in circolazione, sarebbe durata meno di un batter di ciglia.

Elodie e Marracash

Durante l’estate 2021 Elodie ha annunciato insieme a Marracash la fine della loro storia d’amore, giunta dopo circa 2 anni dal loro primo incontro sul set di Margarita.

In tanti tra i loro fan hanno vissuto la notizia del loro addio come un fulmine a ciel sereno e a tal proposito il rapper ha affermato: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine”.

Elodie: la vita privata

Elodie è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma in passato ha pubblicamente dichiarato di considerare quella con Marracash “la storia della sua vita”. I due avevano scelto di non andare a convivere ma, nonostante questo, la cantante si era detta follemente innamorata del suo fidanzato.

“So solo che sono innamorata persa di lui come essere umano. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo.

Non ci prendiamo sul serio, ma facciamo le cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme”, aveva dichiarato la cantante.