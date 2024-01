La cantante ha dovuto cancellare il concerto previsto per il 1 gennaio a Teramo a causa di condizioni di salute precarie.

La confessione di Elodie

Elodie ha affidato ai social la propria confessione, ammettendo di stare combattendo con una forte tracheite, influenza e tosse. “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo” ha scritto “Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato“. La 33enne di Roma si è inoltre scusata con i propri fan per aver dovuto annullare la data dell’evento: “Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”.

In forse il concerto di Teramo

Secondo quanto raccontato dalla cantante, il malessere sarebbe diventato evidente a seguito dell’esibizione di Capodanno a Palermo. L’evento organizzato dall’ACS si sarebbe dovuto tenere in piazza Martiri a Teramo il Primo gennaio 2024, ma è stato ufficialmente annullato. Ancora non è chiaro quando e se sarà possibile recuperare il concerto. “Ora mi fermo per un po’, respiro, raccolgo gli appunti, leggo qualche sceneggiatura magari per un film, c’è già anche un po’ di musica nuova a sui sto lavorando” aveva scritto Elodie in un post su Instagram poco prima di Natale, ringraziando nuovamente i fan per l’affetto che le hanno sempre dimostrato.