Elodie, la madre contro Paola Egonu: "Sul razzismo in Italia ti sbagli"

Claudia Marthe, la mamma di Elodie di origine creola, ha replicato alle parole della pallavolista Paola Egonu in merito al razzismo in Italia.

Claudia Marthe: la replica a Paola Egonu

La pallavolista Paola Egonu ha più volte affermato di aver subito dei pesanti attacchi razzisti durante la sua infanzia e la sua adolescenza in Italia. Claudia Marthe, mamma della cantane Elodie di origine creaola, ha replicato alle parole della pallavolista specificando di aver avuto tutt’altro tipo di esperienza. “Io vivo in Brianza da sei anni e ci sto benissimo. In Italia puoi dire quello che vuoi, sei libero, hai dei diritti.

Hai paura di far crescere un figlio dove non c’è tutto questo, non qui”, ha affermato, e ancora: “Proprio non potrei definirlo un Paese che discrimina in base alla razza. Ci sono gli idioti, qui e altrove. Sono intollerabili, qui o altrove. E allora? Non facciamo più figli per paura degli stupidi? Tanto ci sarà sempre chi giudica e non solo la provenienza”.

Come le altre co-conduttrici presenti a Sanremo 2023, Paola Egonu terrà un monologo probabilmente sulle tematiche che le sono più a cuore e, tra queste, potrebbe esservi proprio l’anti-razzismo.

In tanti si chiedono se la pallavolista replicherà a quanto affermato da Claudia Marthe, che sembra aver avuto un’esperienza del tutto diversa dalla sua. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan sono curiosi di vedere come se la caverà Paola Egonu sul palco dell’Ariston.