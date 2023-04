Elon Musk sui dati Istat della nostra natalità: "L'Italia sta scomparendo"

Elon Musk dice la sua sui dati Istat della nostra natalità e la dice seccamente: “L’italia sta scomparendo”. Il Ceo di Twitter ha espresso la sua considerazione dopo la diffusione dei numeri sul minimo storico. E il miliardario lo ha fatto rispondendo a un messaggio di un utente. Quest’ultimo gli ha ricordato il calo di nascite evidenziato oggi dai dati Istat.

Elon Musk: “L’Italia sta scomparendo”

Perciò Musk ha parlato dell’Italia scrivendo che “sta scomparendo”. Il tweet di Musk fa riferimento a un messaggio di Andrea Stroppa, esperto di sicurezza informatica. La sua analisi, quella di Stroppa, era stata altrettanto impietosa ma più articolata: “La natalità in Italia è ai minimi storici e la mortalità resta alta, la situazione sta peggiorando e stiamo andando a tutta velocità verso il declino e il potenziale dimezzamento della popolazione italiana”.

Le frasi del 2002 e la risposta di Meloni

Il patron di Tesla e Twitter non è nuovo a repliche all’utente in questione: già nel 2022 e sempre sul tema dell’andamento demografico aveva spiegato che “il collasso della popolazione è la maggiore minaccia alla civilizzazione”. Allora aveva commentato anche la leader di Fratelli Italia oggi presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Continuando così avremo una società senza figli, che crollerà, ma è positivo che una persona visibile come Elon Musk ne parli”.