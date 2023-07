Ema Stokholma replica a chi le dà dell'uomo: le sue parole

La conduttrice Ema Stokholma si è vista costretta a replicare contro gli haters che l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico.

Ema Stokholma: la replica agli haters

La conduttrice Ema Stokholma si è vista criticare aspramente dai leoni da tastiera sui social per via del suo aspetto fisico, dei suoi numerosi tatuaggi o per via della sua musica. Attraverso i social lei stessa ha deciso di rispondere ai suoi detrattoti che, tra le altre cose, l’hanno presa di mira affermando che sembrasse un uomo.

“Uno dei commenti che leggo più spesso sulla mia perdona dopo ‘tatuaggi orrendi’ e ‘voce orrenda’ è quest’allusione che voi intendete come un’offesa che io sia un uomo – scrive – Sappiate che mi offende zero. Da piccola il mio modello di donna era Ru Paul (nota drag queen degli anni ’80, ndr). Ridicoli”, ha affermato la conduttrice. In tanti tra fan amici e colleghi le hanno espresso il loro supporto, e ad esempio Emis Killa le ha scritto: “Quanto ti voglio bene io a te bro”. Un utente invece ha aggiunto: “Sì, d’accordo. Non è un’offesa ma è gravissimo che la si ritenga tale da chi la fa. Siamo al più nero Medioevo”.