Embrione di dinosauro perfettamente conservato ritrovato in un uovo fossilizzato in Cina

Un embrione di dinosauro oviraptosauro è stato trovato nel suo uovo in perfetta conservazione

A Ganzhou, città-prefettura della Cina nella provincia dello Jiangxi, è stato rinvenuto un particolare fossile di dinosauro: un embrione di oviraptosauro.

Tale fossile è stato deposto tra i 72 e i 66 milioni di anni fa nel Tardo Cretaceo, poco prima che l’asteroide Chicxulub impattasse sulla Terra.

Tuttavia, la particolarità di questo fossile è la sua perfetta conservazione e la posizione del dinosauro, che replica la particolare manovra che gli uccelli mettono in atto prima che l’uovo si schiuda.

Embrione di dinosauro: team di ricerca internazionale

A descrivere il fossile dell’embrione di oviraptosauro è stato un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dello State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology dell’Università delle Geoscienze della Cina, in sinergia con i colleghi dello Yingliang Stone Nature History Museum e di ulteriori centri di ricerca.

Embrione di dinosauro: postura e misure

Per quanto riguarda la postura dell’embrione di oviraptosauro, il team di ricerca internazionale ha evidenziato come la testa giace ventrale rispetto al corpo, con i piedi su entrambi i lati e la schiena piegata lungo il polo smussato dell’uovo, in una postura che ricorda un embrione di uccello moderno in fase avanzata.

Infine, il team di ricerca internazionale – confrontando altri embrioni di oviraptoridi in fase avanzata – ha individuato che gli oviraptoridi pre-nascita hanno sviluppato posture simili a quelle degli uccelli durante l’incubazione, che negli uccelli moderni sono correlate a movimenti utilizzati per la schiusa.

Per quanto concerne le misure, l’uovo è di 17 cm e l’embrione all’interno dell’uovo è di circa 27 cm.

Embrione di dinosauro: legame tra uccelli moderni e dinosauri

La Dottoressa Darla K. Zelenitsky ha dichiarato alla CNN che con questa scoperta è possibile dimostrare il legame tra uccelli moderni e dinosauri. A tal proposito, secondo il professor Stephen Brusatte dell’Università di Edimburgo, questo embrione di dinosauro sembra un uccellino rannicchiato nel suo uovo, il che è un’ulteriore prova che molte caratteristiche degli uccelli di oggi si sono evolute per la prima volta nei loro antenati dinosauri.