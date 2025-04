Emergenza abitativa a Milano: oltre 15mila famiglie in difficoltà

La crisi abitativa a Milano

Milano, una delle città più dinamiche e vivaci d’Italia, si trova oggi ad affrontare una crisi abitativa senza precedenti. Secondo le ultime stime fornite dal Comitato ‘Famiglie Sospese-Vite in Attesa’, il numero delle famiglie coinvolte in situazioni di precarietà abitativa è salito a circa 15mila. Questo dato è emerso dopo un incontro tra il rappresentante del comitato, Filippo Maria Borsellino, e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

Inizialmente, si era parlato di circa 1600 famiglie coinvolte, ma la situazione si è rivelata ben più grave. Le famiglie interessate sono in attesa di risposte e soluzioni concrete, mentre la Procura sta indagando su diverse abitazioni nella città.

Richiesta di intervento nazionale

Borsellino ha sottolineato l’importanza di una presa di responsabilità collettiva da parte di tutti i partiti politici, evidenziando che la crisi abitativa colpisce famiglie di ogni orientamento politico. “Le famiglie sono bipartisan”, ha affermato, richiedendo un intervento normativo a livello nazionale per sbloccare la situazione attuale. La mancanza di una legge chiara e di misure adeguate sta causando un grave disagio sociale, con le famiglie che si trovano a pagare il prezzo più alto di questa emergenza.

Le conseguenze della crisi

Le conseguenze di questa crisi abitativa si fanno sentire in vari ambiti. Molte famiglie si trovano in una situazione di instabilità economica e sociale, con difficoltà a trovare soluzioni abitative alternative. La mancanza di un intervento tempestivo potrebbe portare a un aumento dei casi di sfratti e a una crescente marginalizzazione di queste famiglie. È fondamentale che le istituzioni locali e nazionali si attivino per garantire un supporto adeguato e per prevenire il deterioramento della situazione.

In un contesto già difficile, la crisi abitativa a Milano rappresenta una sfida significativa per il governo regionale e nazionale. La richiesta di una norma nazionale è un passo cruciale per affrontare questa emergenza e per garantire un futuro migliore a migliaia di famiglie in difficoltà.