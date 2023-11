A Mirandola, in Emilia Romagna, un insegnante ha denunciato 3 studentesse che lo hanno insultato e spintonato perché non volevano fare il compito in classe.

La vicenda

Racconta il professore che, nella sua classe di prima superiore, era in programma un compito in classe. Tre alunne avrebbero protestato, arrivando addirittura a ordinargli di non fare la verifica. L’insegnante non le ha ascoltate.

Una ragazza, avendo terminato prima, alla richiesta di stare tranquilla per consentire ai compagni di finire con calma il compito, lo avrebbe spintonato. La stessa studentessa sarebbe poi uscita dall’aula per rientrare accompagnata dal suo fidanzato, il quale avrebbe iniziato a insultare anche lui il professore. Tutto questo sotto gli occhi increduli dell’insegnante di sostegno, presente in aula.

La soluzione del ministero agli episodi di insubordinazione

Per rimediare a situazioni come questa il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha deciso di fornire assistenza legale ai docenti e a tutto il personale scolastico che subisce aggressioni, stabilendo inoltre la necessità che lo Stato si costituisca parte civile.

Al momento sono già nove i docenti che hanno richiesto difesa legale da parte dello Stato.