Emma Marrone ricorda Michele Merlo a un anno dalla scomparsa: il messaggio

Emma Marrone ha scritto un messaggio in ricordo di Michele Merlo a un anno dalla scomparsa del giovane cantante.

Un anno fa a causa di una leucemia fulminante si spegneva Michele Merlo. Emma Marrone ha ricordato il cantante attraverso i social.

Il 6 giugno 2021 a soli 28 anni d’età si è spento Michele Merlo a causa di una leucemia fulminante.

In queste ore Emma Marrone ha dedicato al giovane cantante un suo messaggio via social e ha pubblicato il suo brano, Vorrei proteggerti dal mondo, con la dedica: “Mi manchi”. Proprio il 6 giugno scorso la cantante aveva dedicato il suo concerto all’Arena di Veronca al giovanissimo cantante e aveva detto: “Quella di oggi è una serata davvero speciale. Devo ringraziare davvero tutti voi per l’amore che mi avete dato.

Grazie per questi dieci anni insieme meravigliosi vi porto nel cuore, nella parte migliore di me. Stasera c’è una persona in particolare nel mio cuore. Ed è a lui che dedico questo concerto e il vostro calore. Forza Miky dai, forza ca**o“.

In queste ore a Rosà, paese natale del cantante, si sta svolgendo un evento commemorativo in sua memoria.

I genitori di Michele Merlo

I genitori di Mike Bird – questo lo pseudonimo con cui Michele si era fatto conoscere dal pubblico televisivo – non si danno ancora pace per la prematura e tragica scomparsa.

Il padre del cantante ha recentemente dichiarato: “Ho perso il mio unico figlio. Non riesco a superarlo. Da un anno sono arrabbiato. Per questo non lascerò mai perdere e lotterò finché i responsabili non pagheranno. Non per vendetta, ma per impedire che altri debbano affrontare ciò che è abbiamo patito noi”