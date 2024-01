Il corpo di Gaetano Menzo è stato trovato nella sua casa, nel centro storico della città siciliana.

Enna, imprenditore trovato morto

Secondo le prime ricostruzioni il 50enne sarebbe morto a causa delle numerose coltellate che sono gli state inferte. La Polizia sta indagando per ricostruire le ore precedenti la morte. Sembrerebbe che poco prima di morire l’uomo abbia avuto una discussione con il figlio 22enne, che ora appare irrintracciabile.

La ricostruzione del delitto

A dare l’allarme l’altro figlio, che lavorava insieme al padre nell’azienda di famiglia. Non avendo avuto sue notizie si è preoccupato e si è recato a casa sua, dove ha fatto la macabra scoperta. La morte sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio di oggi. La vittima, che stava lavorando in un cantiere non distante da dove abitava, ha deciso di rincasare per l’ora di pranzo. Qui avrebbe incontrato il figlio 22enne con cui avrebbe avuto una lite violenta.

Si indaga sul figlio

Il ragazzo sarebbe al momento il primo sospettato. Alcuni testimoni hanno raccontato agli investigatori di averlo visto nei pressi dell’abitazione. In città sono stati organizzati diversi posti di blocco sulle arterie principali, alla stazione dei pullman e alla stazione ferroviaria. Resta anche da capire quali fossero le ragioni che hanno portato i due uomini a litigare. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia scientifica.