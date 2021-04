Enula e Leo Gassmann stanno insieme? L’indiscrezione

Enula è fidanzata con Leo Gassmann? I due sono stati avvistati insieme per le vie di Roma.

Enula e Leo Gassmann stanno insieme? I due sono stati avvistati insieme in passato e secondo alcuni fan dei social la casa del cantante sarebbe apparsa in alcune stories postate dall’ex concorrente di Amici.

Enula e Leo Gassmann stanno insieme?

Sui social è diventata sempre più insistente un’indiscrezione riguardante Enula e Leo Gassmann. Secondo i rumor la giovane cantante dopo l’eliminazione di Amici 2020 si sarebbe ricongiunta al fidanzato, figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz. Finora i due diretti interessati non hanno mai confermato né smentito le voci in circolazione sul loro conto, ma in tanti tra i fan non vedono l’ora di ricevere conferme in merito alla loro presunta liaison.

Dopo la partecipazione del cantante a Sanremo 2020 (dove ha vinto nella categoria Nuove Proposte) lui e una misteriosa ragazza erano stati pizzicati insieme in una delle famose ville di Roma aperte al pubblico. Stanto alle immagini del loro avvistamento la ragazza in questione potrebbe esser stata proprio Enula, all’epoca sconosciuta.

Enula: l’eliminazione ad Amici

Nonostante sia stata eliminata da Amici di Maria De Filippi Enula si è detta felice per l’esperienza fatta e ha ringraziato il team dello show e Maria De Filippi per averle dato questa opportunità: “Un grande grazie a Maria, che mi ha dato questa opportunità e che continua a dedicarsi alla realizzazione dei sogni dei giovani, grazie a Rudy Zerby che mi ha scelta nella sua squadra e accompagnata durante tutto il percorso, grazie a tutta la produzione e alle splendide persone che lavorano dietro ad Amici e un infinito grazie a tutti voi che non avete smesso di credere, insieme a me.

Ci saranno tantissime cose nuove, rimanete connessi”.

Enula: chi è il fidanzato Leo Gassmann

Leo Gassmann è l’unico figlio avuto da Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, e ovviamente è il nipote del grande attore e regista Vittorio Gassmann. Classe 1998, Leo Gassmann ha iniziato a suonare la chitarra da bambino e a studiare canto. Nel 2018 ha preso parte a X Factor classificandosi quinto in semifinale. Nel 2019 ha preso parte al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte e ha vinto con il brano Vai bene così. Come il resto della sua famiglia ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.