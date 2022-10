Enzo Gragnaniello sta meglio. L'artista napoletano, ricoverato all'ospedale di Caserta, è uscito dalla terapia intensiva.

Enzo Gragnaniello, ricoverato all’ospedale di Caserta, sta meglio ed è uscito dalla terapia intensiva. Presto l’artista napoletano potrà tornare a casa.

Enzo Gragnaniello sta meglio: è uscito dalla terapia intensiva

Enzo Gragnaniello sta meglio. L’artista napoletano, che è ricoverato all’ospedale civile di Caserta, è uscito dalla terapia intensiva e presto potrà tornare a casa.

La famiglia e tutti i suoi fan, molto preoccupati per le sue condizioni di salute, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il cantautore, che il prossimo 20 ottobre festeggerà il suo 68esimo compleanno e presto diventerà papà, sta finalmente meglio. La moglie Serena, che ha sposato nel 2000, è in attesa di un figlio.

Enzo Gragnaniello: il malore

Enzo Gragnaniello si è sentito male il 12 ottobre, dopo un concerto tenuto a Camigliano, in provincia di Caserta.

Ha avuto un malore e si è accasciato al suolo. Il cantautore è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Caserta ed è stato sottoposto ad un intervento. Dopo l’operazione, la sorella Rosa ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, descrivendo una situazione in evoluzione positiva. Ora finalmente l’artista napoletano può lasciarsi alle spalle questo momento difficile e tornare a casa, dove lo aspetta la moglie, in attesa di un figlio.