Enzo Salvi è in lutto: è morto il padre Antonio

Perdita importante per l'attore romano Enzo Salvi. Il padre Antonio è morto all'improvviso. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio.

L’attore romano Enzo Salvi sta affrontando un lutto importante.

Il padre Antonio, meglio conosciuto come Tony si è spento all’improvviso. A dare l’annuncio il figlio sui social: “CIAO PAPÀ MIO … Te ne sei andato all’improvviso. Senza di Te non so ce la farò”.