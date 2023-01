Era morto da una settimana ma non se ne era accorto nessuno, abitava da solo in una casa singola nei pressi del santuario di Sant'Antonino di Padova

Era morto da una settimana nella sua abitazione di Padova ma non se ne era accorto nessuno, dramma della solitudine nel Polesine dove i carabinieri trovano il cadavere di un 50enne che viveva da solo da quando sua madre era morta.

La donna era spirata, da quanto si apprende, circa cinque mesi fa e nessuno per oltre una settimana, si è chiesto che fine avesse fatto la vittima.

Era morto da una settimana, la scoperta

Dopo quel lasso di tempo erano state allertate le forze dell’ordine e soccorsi a causa del cattivo odore ed i carabinieri della territoriale hanno rinvenuto il corpo del 50enne ormai in avanzato stato di decomposizione. I media locali narrano la triste vicenda culminata con la macabra scoperta fatta dai carabinieri a Padova.

Il corpo in avanzato stato di decomposizione

Il corpo del 50enne era già in fase di decomposizione dopo il decesso sopraggiunto con ogni probabilità a causa di un malore improvviso. In ordine alle cause oggettive della morte è stata già disposta l’autopsia dal magistrato di turno. Polesine News spiega che “fondamentali risulteranno gli esami tossicologici”. Secondo la testata la vittima di quel dramma della solitudine abitava da solo in una casa singola nei pressi del santuario di Sant’Antonino.