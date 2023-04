Eros Ramazzotti aspetta il quarto figlio? Il cantante rompe il silenzio

Eros Ramazzotti aspetta il quarto figlio? E’ questa la domanda più gettonata dopo che è stato paparazzato con la neo fidanzata Dalila Gelsomino. Il cantante, visto il chiacchiericcio, ha rotto il silenzio.

Eros Ramazzotti aspetta il quarto figlio?

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Eros Ramazzotti e la neo fidanzata Dalila Gelsomino a Madrid. La rivista ha notato un pancino sospetto e ha ipotizzato una gravidanza in corso. Il cantante sta per diventare padre per la quarta volta? Ha già tre pargoli: Aurora, avuta da Michelle Hunziker, e Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati nel corso della relazione con Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti rompe il silenzio

Tramite il suo profilo Instagram, Eros ha smentito la notizia sul quarto figlio. Ramazzotti ha dichiarato:

“Attenzione a notizie false e pretenziose, senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente). Spero che la gente non stia lì a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli”.

Nessun quarto figlio per Eros, ma l’amore con Dalila va a gonfie vele

Anche se Eros non è in attesa del quarto figlio, la storia d’amore con Dalila va a gonfie vele. La Gelsomino, 34 candeline all’attivo, vive tra Milano e Playa del Carmen, in Messico, dove lavora nel campo immobiliare.