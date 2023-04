Roma, Eros Ramazzotti ferma il concerto per una fan che accusa un malore: i dettagli

Roma, Eros Ramazzotti ferma il concerto per una fan che accusa un malore: i d...

C’è stato un piccolo fuoriprogramma nel concerto di Eros Ramazzotti del 7 aprile 2023 a Roma. Nello specifico, una signora ha accusato un malore e l’artista ha fermato lo spettacolo fino a quando non sono intervenuti i soccorritori. Ecco tutti i dettagli.

Roma, una fan di Ramazzotti accusa un malore durante il concerto: l’artista ferma lo spettacolo

Nella serata di venerdì 7 aprile 2023, Eros Ramazzotti ha tenuto un concerto al Palazzo dello Sport di Roma, in quest’occasione una signora del pubblico ha accusato un malore e l’artista dopo essersi accorto di quanto stava accadendo, ha subito interrotto lo spettacolo.

Il simpatico siparietto tra Ramazzotti e la fan che ha accusato il malore: il video è virale

Un video che sta circolando in queste ore su TikTok mostra con esattezza quanto accaduto nella serata di venerdì 7 aprile 2023 al concerto di Eros Ramazzotti.

Dopo essersi accorto che una signora presente in prima fila non si sentiva bene, l’artista ha interrotto immediatamente il concerto ed ha aspettato l’intervento dei soccorritori.

Il personale sanitario è intervenuto dopo diverso tempo e Ramazzotti al loro arrivo non ha esitato a farglielo notare:

“Siete arrivati dieci minuti dopo. Era già morta! Siete in 18, ma che fate?”.

Eros Ramazzotti scende a salutare la fan: ecco i dettagli

In seguito all’intervento dei soccorritori, Eros Ramazzotti è sceso dal palco ed ha raggiunto la signora che ha accusato il malore, dopo averla baciata le ha detto:

“Ma tu mi puoi stare qui insieme a tutti questi qui?”.

La signora a quel punto ha risposto che aveva trascorso troppo tempo in piedi, ma per fortuna si è poi ripresa. Una volta scampato il pericolo, lo spettacolo è ricominciato, inutile dire che il comportamento di Eros Ramazzotti è stato esemplare e soprattutto è stato particolarmente apprezzato dai fan del cantante e non solo.