Eros Ramazzotti non ha ancora visto suo nipote? La bufera sui social

Eros Ramazzotti: la bufera sul nipote

A differenza di Michelle Hunziker (che con la madre Ineke si è recata alla clinica svizzera in cui è venuto al mondo suo nipote Cesare) Eros Ramazzotti non ha dato prova finora di essere andato a conoscere il suo primo nipotino e anzi, nei giorni scorsi si è mostrato durante i suoi concerti o in compagnia della sua nuova fiamma, Dalila Gelsomino. La questione gli è valsa una vera e propria bufera sui social e in tanti lo hanno persino accusato di non trovare il tempo per andare a trovare il suo primo nipote. Al momento il cantante non ha replicato alle accuse di questo tipo e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà.

Nel frattempo Aurora Ramazzotti ha lasciato la clinica svizzera in cui ha dato alla luce il suo primo figlio e, nelle scorse ore, è tornata nella sua casa di Milano in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza. In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più sulla nuova vita a tre della coppia e al momento Aurora ha dichiarato di volersi prendere una pausa dai social per potersi dedicare completamente al suo bebè.