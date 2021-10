Eros Ramazzotti: la verità sul messaggio inviato a Wanda Nara

Eros Ramazzotti ha svelato perché ha inviato un messaggio a Wanda Nara dopo il caos suscitato da caso Icardi-Suarez.

Dopo il clamore generato dal caso Nara-Icardi è circolata voce che la showgirl fosse stata contattata privatamente da Eros Ramazzotti. Il cantante ha confermato di aver scritto alla manager argentina ma ha anche precisato il motivo del suo messaggio.

Eros Ramazzotti e Wanda Nara: il messaggio

Nelle ultime ore è diventata sempre più insistente un’indiscrezione secondo cui Eros Ramazzotti avrebbe scritto un messaggio a Wanda Nara. Il celebre cantante ha confermato di aver inviato il messaggio ma ha smentito un presunto feeling sbocciato tra lui e la showgirl argentina, che in questi giorni è stata investita dal grande clamore dovuto al suo presunto addio al marito Mauro Icardi. “Ancora una volta mi trovo costretto a dover smentire alcune surreali voci che riguardano la mia sfera privata.

[…] Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita”, ha dichiarato Eros Ramazzotti, che risulta essere single dalla fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli (madre dei suoi due figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria).

Eros Ramazzotti: il caso Wanda Nara

Il cantante avrebbe dunque inviato un messaggio a Wanda Nara unicamente per esprimerle la sua solidarietà dopo quanto accaduto tra lei e Icardi che, nel frattempo, sembrano aver deciso di dare una nuova possibilità al loro matrimonio. Era stata proprio Wanda Nara alcuni giorni fa a scagliarsi contro il marito e contro la donna con cui l’avrebbe tradita (riconosciuta poi in Eugenia Suarez). Per scoprire il tradimento Wanda Nara avrebbe persino assoldato un investigatore privato.

Sui social hanno fatto discutere i numerosi messaggi (colmi d’insulti) che la showgirl ha inviato alla donna a cui Icardi aveva inviato alcuni dei suoi messaggi incriminati.

Eros Ramazzotti: la vita privata

Mentre gli occhi di mezzo mondo sono puntati sul matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi, Eros Ramazzotti sembra aver trovato la serenità anche da single. Dopo la sua rottura da Marica Pellegrinelli al cantante sono state attribuite innumerevoli liaison (tutte rivelatesi infondandete) ma lui stesso ha dichiarato di volersi concentrare unicamente sui suoi figli: Aurora (nata dall’amore per Michelle Hunziker), Gabrio Tullio e Raffaella Maria.