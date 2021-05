Eros Ramazzotti senza freni su Michelle Hunziker: le provocazioni di Pio e Amedeo

Eros Ramazzotti si è lasciato andare da Pio e Amedeo e, cedendo a qualche provocazione, ha parlato di Michelle Hunziker.

Pio e Amedeo hanno provocato anche Eros Ramazzotti, ospite dell’ultima puntata di Felicissima Sera. Il cantante si è lasciato andare a qualche battuta sulla ex moglie Michelle Hunziker, oggi sposata con Tomaso Trussardi.

Eros Ramazzotti: la provocazione di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo sono famosi per essere provocatori e con le loro provocazioni coinvolgono inevitabilmente gli ospiti della loro trasmissione. Questa volta è toccato ad Eros Ramazzotti, che si è lasciato trascinare dal duo comico e ha fatto una battuta del tutto inaspettata sulla sua ex moglie Michelle Hunziker. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma è accaduto. Il cantante è stato ospite dell’ultima puntata di Felicissima Sera, andata in onda venerdì 30 aprile su Canale 5.

Pio e Amedeo lo hanno stuzzicato a lungo su Michelle Hunziker, parlando soprattutto della famosissima pubblicità del marchio Roberta, dove mostrava il suo perfetto lato B.

Eros Ramazzotti: le parole su Michelle Hunziker

“Non sai che facevo io, guarda ho i calli” ha detto Amedeo, con la solita ironia provocatoria. Il riferimento è alla pubblicità del marchio Roberta. “Sì bello, anche adesso è in forma, mi sembra che stia bene” ha commentato Eros Ramazzotti, cercando di mantenere un certo decoro a differenza dei due comici.

Pio ha continuato a metterlo in imbarazzo e provocarlo, cercando di fargli dire qualcosa di più. “Ti devo fare una domanda su Michelle Hunziker” ha dichiarato Pio, improvvisamente. “Perché finora cosa hai fatto?” ha chiesto il cantante, che si è subito reso conto dove volevano andare a parare i due comici.

Eros Ramazzotti: la battuta su Michelle Hunziker

“É una cosa che si chiede tutta Italia: ma perché Michelle ride sempre? Sempre!” ha chiesto il comico foggiano, per la prima volta senza andare nel volgare. A trasformare questo discorso è stato lo stesso Eros Ramazzotti, anche se nessuno se lo aspettava. “Mi stai mettendo in difficoltà, non lo so perché non lo chiedi a lei” ha risposto subito il cantante, che poi ha fatto uno scivolone notevole. “Però a letto non rideva. Eh no, lì non rideva” ha aggiunto Eros, lasciandosi andare a questa battuta particolarmente fuori luogo. Pio e Amedeo sono poi tornati seri. “Eros non voleva che lo dicessimo, ma invece è giusto farlo: ha devoluto l’intero cachet di stasera ai lavoratori dello spettacolo. Un gran gesto di solidarietà” hanno sottolineato. “É una goccia in mezzo al mare, ma teniamo duro, stiamo tornando” ha risposto Eros Ramazzotti.