Pio e Amedeo, l’ironia su Gabriel Garko insieme a Raoul Bova

Pio e Amedeo hanno ironizzato sul coming out di Gabriel Garko, in compagnia di Raoul Bova, ospite della puntata di Felicissima Sera.

Pio e Amedeo, in compagnia di Raoul Bova, ospite di Felicissima Sera, hanno ironizzato su Gabriel Garko e il suo coming out. L’attore era seduto dall’altra parte del bancone di “Che intervista che fa” ed è stato interrogato dai due comici.

Pio e Amedeo: Raoul Bova ospite di Felicissima Sera

Raoul Bova è stato ospite dell’ultima puntata di Felicissima Sera, il programma condotto da Pio e Amedeo. L’attore è stato intervistato dai due comici, che hanno fatto una sorta di parodia di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Hanno fatto sedere Bova dall’altra parte di un bancone e hanno iniziato la loro “Che intervista che fa“. Lo hanno riempito di domande sul mondo del cinema e della televisione, sui vari film e anche sulle fiction.

I due comici hanno chiesto un parere a Raoul Bova su qualche collega del settore, come Castellitto, Toni Servillo ed Elio Germano. Pio e Amedeo poi hanno parlato di Gabriel Garko e il riferimento ironico al suo coming out è stato immediato.

Pio e Amedeo, l’ironia su Gabriel Garko

“Ragazzi, stiamo parlando di attori” ha scherzato Amedeo quando Pio ha fatto una domanda su Gabriel Garko. “È un grande attore, ha fatto…

” ha cercato di rimediare Raoul Bova, ma è stato subito interroto. “Outing. Ma sai che non ce l’aspettavamo? Che shock! Non lo sapeva nessuno” ha ironizzato Amedeo. Raoul Bova ha sottolineato che gli ascolti di Garko con le fiction sono stati un grande successo. I comici hanno voluto ironizzare sul coming out, sottolineando la loro idea che in realtà tutti ne fossero già a conoscenza. Alla fine hanno deciso di cambiare argomento e parlare d’altro, ma le loro battute non sono passate inosservate.

Pio e Amedeo: il coming out di Gabriel Garko

Il coming out di Garko è arrivato lo scorso ottobre, anticipato durante un’ospitata nella casa del Grande Fratello Vip e poi approfondito a Verissimo. L’attore ha raccontato di aver avuto una relazione molto lunga e importante con un ragazzo di nome Riccardo e ha confermato la storia con Gabriele Rossi. Ha parlato anche del suo rapporto con Eva Grimaldi. “Se hai un certo orientamento non puoi fare questo mestiere” aveva dichiarato, spiegando per quale motivo aveva dovuto nascondere la sua omosessualità.