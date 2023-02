Eros Ramazzotti: tutto sul cantante ospite a Sanremo 2023

Eros Ramazzotti: difficile non conoscerlo, più complicato ricordarsi dei suoi inizi

Eros Ramazzotti è una certezza.

Colonna della musica italiana, amato anche all’estero, sarà presente sul palco del Festival di Sanremo 2023, che si svolge nella cittadina ligure dal 7 all’11 febbraio. Nella serata dei duetti, che si terrà invece venerdì 10, salirà sul palco con il concorrente Ultimo e insieme canteranno un medley dei suoi successi. Difficile non conoscerlo, più complicato ricordarsi dei suoi inizi.

Eros Ramazzotti, gli inizi

Eros Ramazzotti è nato a Roma il 28 ottobre 1963, sotto il segno dello scorpione.

Inizia a fare qualche primo passo nel mondo della musica negli anni Ottanta. Nel 1984 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte, con il brano “Terra Promessa”, vincendo. Da lì in poi, la sua carriera è salita alla ribalta, lunga e piena di belle sorprese, grandi successi e soddisfazioni. Adesso, per lui, in partenza un tour mondiale subito dopo Sanremo, il Battito Infinito World Tour.

Eros Ramazzotti, la vita privata

Come spesso accade con personaggi di questo calibro, anche la vita privata di Eros Ramazzotti è finita sotto la lente di ingradimento dell’occhio pubblico insieme alla sua musica. Nel suo passato sentimentale un matrimonio con Michelle Hunziker, da cui ha avuto la figlia Aurora nel 1996. Poi il matrimonio con Marica Pellegrinelli, con cui ha avuto due figli: Raffaela Maria (nata nel 2011) e Gabrio Tullio (nel 2015). I due si sono separati nel 2019.