Esce di strada e si schianta contro il guardrail: grave il conducente dell'auto

Il conducente di una Volkswagen Golf si è schiantato contro il guardrail: intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura.

Il conducente di una Volkswagen Golf si è schiantato contro il guardrail durante il tragitto sulla tangenziale 246 all’altezza dell’uscita per il centro di Montecchio Maggiore (Vicenza).

L’episodio è accaduto la sera dello scorso 8 gennaio. Come informa Vicenza Today, l’uomo è stato prima stabilizzato e poi trasportato dal Suem 118 in ospedale, con un codice di media gravità. Giunti sul posto anche i vigili del fuoco di Arzignano per mettere in sicurezza la vettura. I carabinieri hanno gestito il traffico ed effettuato gli opportuni rilievi di rito relativi al sinistro. Le operazioni da parte dei pompieri si sono concluse intorno alle 22:30.

Auto si schianta contro il guardrail: l’impatto contro la cuspide

L’auto su cui viaggiava l’uomo trasferito in ospedale è andata a finire contro la cuspide del guardrail in tangenziale. I vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 hanno collaborato per salvare il conducente. A causa dello schianto, la parte anteriore del veicolo è rimasto in gran parte danneggiato.

Un altro incidente a San Donà di Piave

Purtroppo, nelle ultime ore si segnala un altro grave incidente avvenuto a San Donà di Piave (Venezia).

Un ragazzo e una ragazza, rispettivamente di 23 e di 21 anni, sono morti in seguito a uno schianto verificatosi nelle vicinanze del oonte della Vittoria. I due viaggiavano su una Seat Ibiza. Da Virgilio Notizie si legge come sulla vettura erano presenti anche altri tre giovani che sono rimasti feriti.