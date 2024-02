A Terracina, in provincia di Latina, è esplosa una bombola del gas. Sono stati attimi di panico in una palazzina della nota località marittima nel Lazio, per fortuna però non ci sono state vittime.

Esplosione a Terracina

Momenti di panico a Terracina, dove intorno alle 19.30 del 9 febbraio, c’è stata una violenta esplosione all’interno di una palazzina.

Il bilancio è di tre feriti e in queste ore è stato diffuso l’incredibile video che mostra i momenti dei soccorsi e anche quel che resta dell’edificio. La deflagrazione lo ha completamente distrutto, fatto crollare su sé stesso come un castello di carte.

Una folla di persone si è raccolta all’esterno della struttura per vedere cosa fosse accaduto.

Intanto le forze dell’ordine hanno isolato l’area e iniziato a indagare su quanto accaduto.

I soccorsi a Terracina

Nell’esplosione avvenuta a Terracina sono rimaste ferite in maniera grave tre persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Queste sono state estratte dalle macerie della struttura per poi essere trasportate in ospedale in codice rosso. Dalle macerie, i soccorritori che si sono precipitati subito sul posto, hanno estratto anche un cane.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Terracina e i vigili del fuoco.

Si tratta di una tragedia evitata solo grazie al tempestivo intervento di tutti questi uomini.

Non abbiamo informazioni sulle persone ricoverate in ospedale e neanche sulla precisa dinamica e i fatti antecedenti che hanno portato all’esplosione.