La nuova tendenza americana dilaga sui social, in particolare dopo che l'impresa di Donnie Walherg l'ha resa virale

Negli Usa dilaga la moda della #2020tipchallenge. La nuova tendenza scaturita su Twitter prevede di lasciare una mancia che vada da 2,20 a 2020 dollari.

L’ultima fortunata vittima di questa pratica è Leena, cameriera del Harvest Market di Swansea in Massachussets. La donna, per un conto da 12 dollari, avrebbe ricevuto una mancia di 2020 dollari da un anonimo cliente. Subito dopo la vicenda ha dichiarato: “Non ci posso credere”.

Mancia da 2000 dollari a cameriera, #2020tipchallenge

La nuova challenge che dilaga in tutti gli Stati Uniti è partita dal Michigan. Infatti Danielle Franzoni, camerira del luogo, ricevette una mancia di 2020 dollari da una coppia di clienti. Sorpresa dalla generosità, decise di riproporre la buona azione a suo modo con una mancia numericamente simile di 20,20 dollari.

Proprio dal gesto di Danielle, condiviso sui social, sarebbe partita la nuova tendenza che è diventata virale in poco tempo.

Infatti molti clienti postano immagini delle loro mance, spesso di 20,20 dollari o di due banconote da 2o dollari, ripostando il famoso hashtag.

Anche alcuni personaggi celebri si sono distinti per aver preso parte a questa nuova sfida. Il primo a rendere nota la sua impresa è stato Donnie Walhberg, ex membro della boyband New Kids on the Block. Infatti il 1° gennaio ha lasciato una mancia di 2020 dollari a una cameriera di Ihop. La sua generosità è stata resa nota dalla moglie Jenny McCarthy. Pubblicando la foto dello scontrino e l’hashtag #2020tipchallenge ha creato la fama della competizione e l’ha resa ancora più virale del previsto.