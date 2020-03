Una nota emittente francese prende in giro i conduttori italiani e le loro reazioni allo spot "pizza coronavirus".

Un programma francese prende in giro le reazioni degli italiani allo spot sul coronavirus. Questa volta nell’occhio del ciclone entrano due noti conduttori televisivi: Barbara d’Urso ed Enrico Mentana. Il programma della rete francese TTMC “20h Médias Quotidien avec Yann Barthès” ha infatti mandato in onda uno speciale con le reazioni dei presentatori italiani allo spot sul coronavirus.

Programma francese contro D’Urso e Mentana

Durante il talk show, sono passate le immagini di Barbara d’Urso ed Enrico Mentana che polemizzano contro il video della “pizza coronavirus“, in onda sulle reti francesi. Le immagini dei conduttori italiani sono accompagnate da risate di sottofondo. Barbara d’Urso non ci sta a risponde a quella che le sembra una derisione senza senso: “Voi sapete che ieri ho mostrato quel video scandaloso della TV francese con il pizzaiolo che sputava sulla pizza.

Mi hanno detto che in non so quale televisione francese, hanno mandato quel servizio. Pare anche che qualcuno in sottofondo ridesse. Questa cosa sarebbe gravissima“, ha commentato la d’Urso. Poi la conduttrice ha preso le difese del servizio sanitario nazionale, affermando: “Quando mi toccano la mia terra io mi innervosisco. Un paese dove sono stati fatti tutti i controlli, dove abbiamo una sanità pubblica, dove abbiamo fatto molti tamponi. Abbiamo trovato molti contagiati, perché li abbiamo cercati“. Poi conclude polemicamente: “In altri paesi non hanno trovato contagiati, perché non li hanno cercati o non li hanno dichiarati”.

Nel frattempo, il video satirico sulla “pizza coronavirus” è stato rimosso e sono arrivate anche le scuse ufficiali di Canal +.