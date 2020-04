È attesa per le ore 20 la conferenza stampa del Presidente francese Emmanuel Macron: possibile proroga del lockdown anti coronavirus fino a maggio.

Sembra sempre più probabile la proroga delle misure di restrizione anti coronavirus anche in Francia, dove nella serata del 13 aprile il Presidente Emmanuel Macron terrà una conferenza stampa proprio per aggiornare la popolazione sui nuovi provvedimenti del governo. Il messaggio alla Nazione era originariamente previsto per lo scorso 9 aprile, ma all’ultimo momento l’inquilino dell’Eliseo aveva deciso di annullarlo e rinviarlo al giorno di Pasquetta al fine di poter elaborare una strategia migliore con i suoi consulenti scientifici.



Coronavirus, la conferenza stampa di Macron

Secondo le indiscrezioni della stampa transalpina, il Presidente Macron potrebbe decidere di far proseguire le misure di restrizione fino ai primi di maggio o, nell’ipotesi peggiore, fino alla fine del prossimo mese rimandando così la riapertura delle scuole a settembre. Nel suo discorso alla Nazione tuttavia, in molti si aspettano anche che Macron illustri nuovi provvedimenti governativi in merito alla lotta alla crisi economica, dato che anche in Francia sono numerose le aziende che sono attualmente impossibilitate a lavorare.

Stando all’entourage del Presidente francese, l’ipotesi più probabile che potrebbe essere avanzata da Macron è quella di “Una riapertura a maggio, almeno dopo il ponte dell′8-10 maggio.

Una data sufficientemente distante da fare comprendere che possiamo quindi iniziare un parziale deconfinamento, ma estremamente progressivo”. La decisione del Presidente dovrà pertanto essere bilanciata su una data che sia: “Abbastanza lontana da far capire alle persone lo sforzo che resta da fare, ma abbastanza vicina da abbozzare la Francia del dopo”.