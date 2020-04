Esplode un palazzo in Ucraina: due passanti si salvano per pochi centimetri

Un palazzo esplode improvvisamente a Odessa, in Ucraina, e i passanti che stavano attraversando la strada si salvano per miracolo.

Paura in Ucraina: un palazzo esplode improvvisamente a Odessa proprio mentre due passanti si trovavano poco lontano. Il palazzo risale al 1893 ed era pericolante: si stavano svolgendo in quelle ore dei lavori di ristrutturazione. I due protagonisti dello sventurato evento, un uomo e una donna, stavano attraversando la strada. Fortunatamente, però, i due passanti hanno udito in tempo il rumore sospetto dell’edificio e sono riusciti a scappare salvandosi per miracolo.

Ucraina, esplode un palazzo

Non ci sarebbero feriti nella tragedia che ha colpito un palazzo dell’Ucraina: la struttura esplode all’improvviso e provoca una polvere bianca tutto attorno. Poco distante due passanti corrono velocemente per salvarsi: stavano attraversando la strada nel momento in cui l’edificio è crollato. Nella città, secondo alcune stime, il 30% degli edifici ha più di un secolo di vita e avrebbero bisogno di una ristrutturazione.

L’incidente, stando ai quotidiani locali, è avvenuto intorno alle ore 10 del 9 aprile scorso: pochi minuti prima, inoltre, gli operai che si stavano occupando della ristrutturazione, si erano allontanati per una pausa caffè.

La costruzione del palazzo, infatti risale al 1893 (ai tempi dell’impero russo) e da anni risulta chiuso proprio perché inagibile. Più volte sono state segnalate le pericolosità legate al possibile crollo e ora, mentre erano in corso i lavori per la sua ristrutturazione e messa in sicurezza, il palazzo è caduto.