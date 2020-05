Tra i protocolli che l'Olanda ha diramato per aiutare i propri cittadini nel periodo di quarantena c'è anche quello che regola i rapporti occasionali.

Anche durante un periodo difficile come quello della quarantena da coronavirus l’Olanda si è mostrata in prima fila nel salvaguardare il benessere sessuale dei propri cittadini adottando una serie di apposite linee guida con le quali regolamentare i rapporti occasionali intrattenuti nel mezzo del lockdown. All’insegna del motto “Il sesso è un diritto umano, non un lusso”, le autorità olandesi hanno infatti stabilito alcuni protocolli per poter venire incontro a quelle esigenze che, pur essendo meno visibili, sono altrettanto fondamentali per la salute psicofisica dell’individuo.



Coronavirus, l’Olanda regolamenta i Seksbuddy

In Olanda sono noti come Seksbuddy, termine traducibile in italiano come “amici di letto”, cioè quelle relazioni di amicizia con le quali intrattenere anche rapporti di tipo sessuale, e da poco sono state regolamentate dal governo di Amsterdam all’interno dei vademecum forniti ai cittadini su come affrontare al meglio il lockdown anti coronavirus. Quello olandese peraltro è stato a detta di molti esperti il lockdown più blando d’Europa, ma che nonostante le scarse restrizioni ha saputo contenere efficacemente la pandemia tra la popolazione.

Malgrado l’autorizzazione agli incontri sessuali occasioni però, il paese si è sempre premurato di offrire ai suoi cittadini una valida alternativa a distanza, invitando gli olandesi che proprio non riuscivano a tenere a freno i bollenti spiriti a incontrare il partner in una chat erotica, o cercando di avere rapporti telefonici.





La regolamentazione dei Seksbuddy sembra quindi essere un’estrema ratio del governo, che tuttavia si premura di mettere in guardia i cittadini sul rischio di trasmissione del coronavirus: “Potete incontrarvi se siete entrambi sani per scambiarvi un contatto fisico o sessuale, in altre parole sesso o solo coccole. Prendete dei buoni accordi, e siate sinceri l’uno con l’altro sul numero di altre persone che state vedendo, e ricordate che più persone incontrate più alto è il rischio”.