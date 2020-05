La nuova frontiera della cena romantica per due è una serra: intima e romantica, permette anche il distanziamento sociale.

Convivere con i protocolli di sicurezza obbligatori durante l’emergenza coronavirus è difficile. Diventa ancora più arduo se sei un proprietario di un ristorante: come possono i tuoi clienti mangiare in tutta sicurezza? Alla difficile domande stanno provando a rispondere ristoratori di tutto il mondo con idee innovative, dai cappelli con i cilindri da piscina per mantenere le distanze in Germania al ristorante per una sola persona in Svezia, fino alla cena in serra in Olanda.

Olanda, la cena romantica in serra

Il futuro di una bella cenetta romantica è in una serra. È l’ingegnosa idea di Mediamatic Eten, un ristorante che fa parte di un centro di arte e design sul lungomare di Amsterdam. Per rispettare le regole imposte dall’emergenza sanitaria e, allo stesso tempo, dare un tocco romantico a una cena a distanza, il locale ha creato delle “serre di quarantena”: delle piccole strutture di vetro dove all’interno una coppia può consumare la cena in intimità. “Suggerisce un senso di intimità, qui possono accadere cose che dovrebbero rimanere nascoste alla vista e non essere ascoltate da tutti” spiega il ristorante sul suo sito web.





Coronavirus e ristorazione

L’idea di cenare in una serra piace a molti: il ristorante Mediamatic Eden ha registrato il tutto esaurito di prenotazioni almeno fino a giugno, nonostante stia ancora aspettando il permesso del governo olandese per poter aprire. Nelle sperimentazioni, che si sono svolte il 27 aprile e il 5 maggio, i clienti (solo dipendenti del locale e amici) sono stati serviti attraverso un’apertura nelle serre. I camerieri, oltre ad indossare scudi protettivi per il viso, hanno servito i clienti dalla distanza consentita, tramite l’utilizzo di lunghe assi di legno simili a taglieri. Il costo di una cena per due in serra è di circa 100 euro.