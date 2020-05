Arrestata mamma di 23 anni che ha dato fuoco alla sua macchina con all'interno il figlio di soli 14 mesi.

La mamma di un bambino di soli 14 mesi ha lasciato il figlio chiuso in auto, ha ricoperto il veicolo di carburante e gli ha dato fuoco. É accaduto a Columbia, nella Carolina del Sud, Stati Uniti, domenica 17 maggio, e ora il piccolo Kairon lotta tra la vita e la morte. La 23enne Caylin Allise Watson, questo il nome della madre, è rimasta a guardare mentre le fiamme prendevano corpo e il bambino si dimenava in quanto era stato bloccato sul seggiolino. Le altre auto che transitavo di lì, incuriosite dal fuoco, si sono fermate e, resesi conto della situazione, hanno provveduto a chiamare i soccorsi. Il bambino è stato estratto dal veicolo ancora vivo, ma con gravi ustioni su tutto il corpo compresi viso, mani e piedi. Kairon è stato trasportato all’Augusta Burn Center in Georgia dove è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico di urgenza al quale ne dovranno seguire altri con innesti di pelle per consentire alle brutte ferite di guarire.

Mamma chiude il figlio in auto

La mamma del bambino è stata arrestata e ora è accusata di incendio doloso di primo grado e per tentato omicidio. Attualmente è detenuta nella prigione Alvin S. Glenn Detention Center senza cauzione.





La raccolta fondi

Il padre del bambino, Steven Bramsen, ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per mettere insieme il denaro necessario a pagare le spese mediche per il piccolo, in cui ha spiegato che la compagna ha dato fuoco intenzionalmente all’auto con il figlio seduto sul seggiolino nella parte posteriore della vettura. Continuano, intanto, le indagini per cercare di capire i motivi che hanno spinto la 23enne a compiere un gesto simile.