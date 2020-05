Tra le vittime anche la modella Zara Abid che nell'ultima foto postata su Instagram posava mentre era seduta nell'abitacolo di un elicottero.

Un aereo della PIA (Pakistan International Airlines si è schiantato venerdì 22 maggio a Karachi, poco prima dell’atterraggio. Il velivolo era decollato dall’aeroporto di Lahore e il bilancio definitivo parla di 97 morti e 2 superstiti. Tra le vittime anche la modella Zara Abid che nell’ultima foto postata su Instagram posava mentre era seduta nell’abitacolo di un elicottero.

La modella Zara Abid

Tra le vittime dell’aereo caduto in Pakistan vi è anche la modella di 28 anni Zara Abid. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, si vede la modella mentre posava seduta nell’abitacolo di un elicottero, con lo sguardo rivolto lontano. Purtroppo proprio un volo ha tolto la vita alla modella, così come confermato attraverso un tweet dal giornalista Zain Khan che ha scritto: “È stato confermato che la modella e attrice Zara Abid non è sopravvissuta all’incidente aereo”.

Una vera e propria tragedia, con numerosi utenti che hanno voluto scrivere numerosi messaggi di cordoglio tramite social per la scomparsa della modella.

Tra questi anche quello della stilista Khadijah Shah che a tal proposito ha scritto: “L’industria della moda ha perso Zara Abid nell’incidente aereo di oggi. Era una ragazza meravigliosa, laboriosa e professionale. Sono sempre stata sbalordita dall’energia e dal dinamismo delle sue fotografie. Possa la sua anima riposare in pace, così tante persone hanno perso i loro cari oggi, che Allah abbia misericordia di tutti noi”.

~ Fly high, it's good #ZaraAbid



Tutte le vittime dello schianto aereo sono state identificate, mentre per quanto riguarda i superstiti sono il presidente della Banca del Punjab, Zafar Masood, e un giovane ingegnere, Muhammad Zubair.