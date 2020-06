Un altro afroamericano, il 27enne Rayshard Brooks, è stato ucciso dalla polizia negli Usa, con un nuovo video choc finito sul web.

Dopo la morte di George Floyd un altro afroamericano, il 27enne Rayshard Brooks, è stato ucciso dalla polizia negli Usa, con un nuovo video choc finito sul web. La polizia di Atlanta ha aperto un’inchiesta per accertare le dinamiche della vicenda.

Un altro afroamericano ucciso dalla polizia

Da questa mattina alcune decine di persone si sono radunate ad Atlanta, Georgia, vicino ad un’area occupata da un parcheggio dove nella notte la polizia ha sparato, uccidendo, un afroamericano di 27 anni di nome Rayshard Brooks. In base ad una prima ricostruzione dei fatti da parte degli agenti, una pattuglia era intervenuta in serata per arrestare il giovane che si trovava sdraiato per terra mentre dormiva in mezzo ad un parcheggio.

L’uomo, così some si evince dal video fatto da una persona che si trovava in un’auto ferma nel parcheggio, ha reagito, strappando un teaser all’agente, per poi cercare di scappare a piedi. A quel punto gli agenti hanno sparto tre colpi di pistola in rapida successione alla schiena per cercare di fermarlo.



In merito a quanto accaduto in seguito, però, vi sono versioni discordanti. Secondo gli agenti, infatti, il 27enne sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale dove poi sarebbe morto. In base a quanto raccontato da un testimone, invece, Rayshard Brooks sarebbe stato lasciato a terra, per poi essere portato in ospedale quando era già morto. La polizia nel frattempo ha aperto un’inchiesta per accertare le reali dinamiche dell’accaduto e anche l’autenticità del video pubblicato in rete.