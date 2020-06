In Sudafrica è stato ritrovato spiaggiato un calamaro gigante che per dimensioni ricorda un animale mitologico degli abissi.

In Sudafrica una coppia ha trovato un calamaro gigante sulla spiaggia di Britannia Bay, nella zona occidentale. Il mollusco pesa 330 chili e misura 4 metri in lunghezza. Ancora sono sconosciute le cause della sua morte. La violenta mareggiata avvenuta la notte precedente potrebbe averlo scaraventato sulla spiaggia, causando la morte.

Ora il mollusco è stato congelato e preso in custodia dal Museo Iziko di Ciità del Capo per capire la cause delle sue inspiegabili dimensioni.

