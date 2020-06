A seguito del terremoto avvenuto in Messico è diventato virale un video in cui si vede una strada che sembra aprirsi in due per il sisma.

Sta diventando virale in queste ultime ore un video, relativo al terremoto che ha colpito il Messico nella giornata del 23 giugno, in cui si può vedere un marciapiede aprirsi lentamente in due durante il sisma. Nel filmato, girato nella città di Oaxaca, capoluogo dell’omonimo stato federale epicentro del terremoto, si possono vedere distintamente il marciapiede dividersi in due e muoversi ritmicamente sotto la spinta dell’onda tellurica di magnitudo 7,6 gradi della scala Richter.





Terremoto Messico, video virale del marciapiede

Stando alle poche informazioni raccolto al momento, il video sembrerebbe essere stato girato dal reporter Ale Castillo durante la scossa di 7,6 gradi che ha colpito il Messico meridionale nel pomeriggio del 23 giugno.

Le lastre che compongono il marciapiede possono essere viste muoversi in maniera orizzontale, avvicinandosi e allontanandosi le une alle altre a causa della scossa.

#BREAKING: Magnitude 7.7 earthquake strikes southern Mexico; Pacific Tsunami Warning Center issues tsunami alert for Mexico, Guatemala, El Salvador and Honduras Video below shows ground moving during the quake in Oaxaca, Mexico 🎥 Ale Castillo

[Special Report] pic.twitter.com/mC3WRBJvTP — The Coronavirus Gazette (@COVIDGazette) June 23, 2020

L’ipocentro del terremoto è stato individuato a circa 20 chilometri di profondità e nei minuti immediatamente seguenti il sisma le autorità messicane hanno emanato un’allerta tsunami relativa in particolar modo agli stati dell’Oaxaca e del Chiapas, dove c’è il rischio di onde anomale alte da uno a tre metri.

Nel resto del Messico invece, rimane la possibilità che possano abbattersi onde fino al un metro di altezza.