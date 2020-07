È morta Mary Kay Letourneau, la professoressa che ebbe due figli dall'allievo di 13 anni: aveva 58 anni.

Mary Kay Letourneau, l’ex professoressa americana che aveva fatto scalpore per la relazione proibita con un suo alunno 13enne, è morta di cancro a 58 anni.



Mary Kay Letourneau è morta

È morta Mary Kay Letourneau, l’insegnante americana dello scandalo. Al fianco della donna c’erano i figli avuti con Vili Fualaau, l’ex studente “vittima” di violenza, che sposò nel 2005, dopo che l’insegnante uscì di prigione. Della vicenda parlarono per diverso tempo i media di tutto il mondo. Mary Kay aveva 34 anni, era sposata con quattro figli e insegnava in una scuola media in un sobborgo di Seattle quando iniziò la relazione con il suo allievo di appena 13 anni di origine polinesiana.

Dopo essere rimasta incinta, scoppiò lo scandalo e la donna fu incriminata per violenza sessuale a un minore. L’insegnante si dichiarò colpevole, ma affermò che il loro era un rapporto consensuale. Lo scandalo fu amplificato dal fatto che lei venisse da una famiglia di ultra conservatori cattolici e con posizioni di alto livello all’interno del partito repubblicano.

Le condanne

Il figlio di Letourneau e Fualaau nacque nel 1997 mentre lei era in attesa della sentenza di condanna per violenza sessuale.

La donna fu condannata a tre mesi di carcere, in quanto la pena le fu ridotta. Uscita di prigione, non rispettando l’ordinanza del tribunale che le vietava di avvicinarsi al ragazzo, fu sorpresa dalla polizia in auto con Vili. L’insegnante tornò dunque in carcere per ben sette anni. A pochi mesi dal suo arrivo in prigione partorì il secondo figlio, una bambina.

Il matrimonio e il divorzio

Latorneau uscì di prigione nel 2004. Ne frattempo Fualaau divenne maggiorenne ed entrambi domandarono l’eliminazione dell’ordine di distanziamento fra di loro. L’insegnante venne iscritta in un “programma per il reinserimento sociale”, ma, alla fine, i due riuscirono a sposarsi il 20 maggio del 2005. A Mary Kay fu pure permesso di tornare all’insegnamento nelle scuole private. All’epoca delle loro nozze i due rilasciarono interviste ai media di tutto il mondo, difendendo l’autenticità della loro storia.

Latorneau e Fualaau divorziarono nell’agosto 2019. A seguito alla rottura, lui continuò a difendere l’autenticità della loro storia d’amore, pur avendo dichiarato che la loro relazione inizialmente fu “insana”.