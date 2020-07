Scena degna di un film dell'orrore a Seattle: coppia di fidanzati fatta a pezzi e nascosta nei trolley.

Negli Stati Uniti, nella zona costiera di Seattle nello specifico, si è verificata una macabra vicenda degna di un film dell’orrore. Non vi è finzione purtroppo però in questo caso, infatti una coppia di fidanzati è stata uccisa, fatta a pezzi e nascosta dentro trolley e sacchi della spazzatura ed infine gettata tra gli scogli.

I resti dei due ragazzi sono stati rinvenuti dalla polizia che ha provveduto ad avviare le pratiche per il riconoscimento di ciò che rimaneva dei corpi. Si tratta di due giovani: il 27enne Austin Wenner e la fidanzata 36enne Jessica Lewis. I due insieme avevano quattro bambini.

Fidanzati fatti a pezzi e nascosti nel trolley

La polizia ora è chiamata a fare chiarezza su quanto avvenuto.

In un primo momento si era pensato che gli adolescenti che avevano ritrovato i resti sugli scogli potessero essere in qualche modo collegati all’omicidio, ma l’ipotesi sembra ora essersi del tutto spenta. Stando a quanto emerso dai risultati dell’autopsia, Wenner e Lewis sarebbero stati uccisi il 16 giugno, tre giorni prima del ritrovamento dei resti. L’uomo è morto a causa di un colpo d’arma da fuoco, mentre la compagna sarebbe stata ferita in più punti.





La zia di Austin Wenner ha così commentato nei giorni scorsi la vicenda: “Qualcuno sa qualcosa e probabilmente sta nascondendo la verità. Faremo di tutto per trovare i responsabili e per far sì che vengano assicurati alla giustizia”. Nel frattempo i familiari di Wenner hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per ottenere informazioni sulla morte dei due.