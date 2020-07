Messico, neonata abbandonata vicino a delle formiche finisce per morire a causa dei loro morsi. La piccola si trovava nei pressi di un nido.

Neonata abbandonata vicino ad un nido di formiche, ha ricevuto così tanti morsi da queste che alla fine è deceduta. Il terribile fatto di cronaca è accaduto nella colonia Heroes de Leon, nella città di Leon sita nello stato messicano di Guanajuato.





Neonata abbandonata, uccisa dalle formiche

La piccola era ancora viva quando è stata trovata e soccorsa da alcuni membri delle forze dell’ordine locali, di ronda nella zona. Non è chiaro se le formiche che l’hanno attaccata fossero velenose e si stessero difendendo o tentando di nutrirsi della neonata.

Indossava abiti verdi ed era stata avvolta in una coperta gialla quando alcuni agenti l’hanno trovata, diverse parti del suo corpo erano state morse dalle centinaia di formiche che le giravano intorno.

In corso le indagini per trovare i colpevoli

Secondo quanto riportato dal segretario della Pubblica Sicurezza, sul suo account Twitter, la bimba è stata sottoposta a immediate cure da parte dei paramedici ma è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale, a causa della quantità di acido formico iniettato dalle formiche.

Non ci sono segni di violenza alcuna sul corpo della neonata, fanno sapere le autorità locali.

Un testimone anonimo ha dichiarato al quotidiano Milenio: “Non immaginavo che la gente potesse agire in modo così disumano. Questa è una zona molto tranquilla, non ci sono mai state risse o accadimenti strani, è un luogo pacifico”. Per il momento non sono noti i responsabili del terrificante gesto, proseguono le indagini sul caso.