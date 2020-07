Coronavirus, salgono ancora i casi in Cina: 68 in 24 ore

68 casi in un giorno: salgono i positivi al coronavirus in Cina. A preoccupare è soprattutto lo Xinjiang.

La Cina teme la seconda ondata di coronavirus e, per il secondo giorno consecutivo, salgono ancora i casi di pazienti positivi al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 68 nuovi casi, 7 in più rispetto a ieri (27 luglio), il numero più alto dallo scorso 6 marzo, quando i casi erano stati 75.

Secondo quanto riferito dal ministero della Sanità di Pechino, 64 dei 68 nuovi casi sono di trasmissione locale e quattro sono importati.

Coronavirus, salgono i casi in Cina

La maggior parte dei nuovi casi di coronavirus sono stati rilevati nello Xinjiang, la regione dove vive la minoranza musulmana uigira. Nello specifico, fra i 64 casi di trasmissione locale ben 57 sono stati rilevati nello Xinjiang, motivo per cui le autorità hanno deciso la chiusura della capitale Urumqi.

È proprio Xinjiang la regione che preoccupa maggiormente le autorità cinese, visto l’insorgere di un ampio focolaio nei giorni scorsi.





Gli altri casi sono stati registrati a Liaoning (sei) e uno a Pechino, mentre fra i casi importati due sono stati rilevati a Shanghai, uno delle capitale e un e Yunnan.

In totale in Cina dall’inizio della pandemia sono stati registrati 83.959 casi di coronavirus. La situazione del covid-19 in Cina riflette purtroppo un trend in crescita che si sta registrando in diversi paesi asiatici, dove preoccupa soprattutto l’India che viaggia ad una media di nuovi positivi giornalieri altissima.