La giornalista ha ricevuto una mail da una telespettatrice, la quale aveva notato un rigonfiamento al collo della reporter: era un tumore.

Victoria Price, giornalista statunitense, si è accorta di avere un tumore grazie all’intervento di una telespettatrice. Mentre Victoria era in diretta su Wfla News, con sede a Tampa Bay, in Florida, una donna dall’occhio attento si è accorta di un rigonfiamento sul collo della reporter, inviandole di conseguenza una mail.

La telespettatrice ha scritto a Victoria: “Controlla la tua tiroide, perché quel nodulo mi ricorda quello che avevo io sul mio collo”. La donna ha spiegato che nel suo caso si era rivelato essere un cancro. La telespettatrice ha concluso scrivendo a Price: “Abbi cura di te”.

Giornalista scopre di avere un tumore in diretta

Victoria Price è una reporter statunitense. La giornalista ha scoperto, grazie all’intervento di una telespettatrice, di avere un tumore alla tiroide nel corso di di una diretta su Wfla News.

Fortunatamente, la giornalista ha deciso di non sottovalutare la situazione, andando da un medico per farsi visitare. Il risultato degli esami ha confermato, purtroppo che quel nodulo al collo era un tumore. Price ha scritto su Twitter: “Ho scoperto di avere il cancro e lo devo a uno dei nostri meravigliosi spettatori”. La giornalista ha spiegato che senza l’aiuto della donna forse non avrebbe scoperto la malattia in tempo.

Victoria ha proseguito affermando come il mondo sia un posto difficile in questi giorni e ha raccomandato ai suoi follower di avere sempre cura di loro stessi e, allo stesso tempo, l’uno dell’altro. Il tweet termina con questa dolcissima frase: “Vi amo tutti e ci vedremo presto”.

È stata sottoposta a operazione

Victoria Price si è sottoposta a un intervento per la rimozione del tumore e di alcuni linfonodi. Fortunatamente il cancro si era diffuso limitatamente. Adesso la giornalista deve sottoporsi a ulteriori cure, ma il peggio sembra essere superato. Il tutto, grazie all’intervento di una telespettatrice premurosa che le ha salvato la vita.