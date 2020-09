Nonostante l'impennata nei contagi covid, in Usa si è comunque tenuto lo storico raduno di moto nella cittadina di Sturgis ad inizio agosto.

Secondo uno studio americano, un maxi raduno di moto avvenuto tra il 7 e 16 agosto nel South Dakota avrebbe causato oltre 260mila contagi covid che spiegherebbero una parte dell’impennata di casi registrati da agosto a settembre negli Usa.

Irritata la govenatrice del South Dakota: “Questa non è scienza, è finzione“.

Usa, raduno moto causa dei contagi

Un maxi raduno di moto avvenuto nel South Dakota nelle prime due settimane di agosto potrebbe aver causato oltre 260mila contagi da covid negli Usa. Questa è la tesi che sostiene lo studio condotto dal Center for Health Economics and Policy Studies dell’Università di San Diego. Una ricerca che imputa proprio alla storica Sturgis Motorcycle Rally causa parziale dell’aumento dei contagi.

L’evento da 80 anni si tiene nel South Dakota, e si tratta di una delle manifestazioni più grandi a livello nazionale. Nonostante l’epidemia, la manifestazione non è stata annullata, e così nello stato americano tra il 7 e il 16 agosto si sono contati oltre 462mila motociclisti. Come se non bastasse, si sono tutti riversati nella piccola cittadina di Sturgis.

Evento che ha visto la stragrande maggioranza dei partecipanti farsi beffa delle misure anticovid.

Niente distanziamento sociale, e men che meno obbligo di indossare la mascherina. Un comportamento che gli stessi studiosi confermano possa spiegare il circa 20% del picco di contagi registrati da agosto a settembre 2020.





Nessuna prova

Al momento si collega solo un decesso diretto collegato all’evnento, e porpio per questo motivo la governatrice dello stato Kristi Noem si è voluta scagliare contro lo studio: “È uno studio ampiamente fuorviante.

Questa non è scienza, è finzione”.

Ricordiamo che la stessa governatrice già nei mesi precedenti si era dichiarata contraria all’introduzione dell’obbligo della mascherina nello stato, convalidando ancor di più la tesi condotto dallo studio.