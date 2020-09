Un uomo ha sparato a due poliziotti, che sono in fin di vita, mentre erano nella loro auto.

Terribile agguato a Los Angeles contro due agenti della polizia. Un uomo sconosciuto ha aperto il fuoco contro di loro, mentre si trovavano nella loro automobile a Compton, una cittadina a circa 25 km a sud di Los Angeles. A riportare la notizia è stata la Cnn, che ha sottolineato che i due vice sceriffi della Contea di Los Angeles sono in condizioni critiche.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

Uomo spara alla polizia a Los Angeles

Sono in condizioni critiche i due vice sceriffi che erano nella loro automobile quando un uomo sconosciuto si è avvicinato a loro e ha aperto il fuoco.

L’agguato è stato ripreso dalle telecamere e l’ufficio dello sceriffo ha voluto diffondere il video su Twitter. Le immagini mostrano un uomo che si avvicina all’auto camminando lentamente, per poi aprire il fuoco attraverso il finestrino. La persona in questione è poi scappata di corsa, anche se è stata ripresa dalle telecamere. Purtroppo non è ancora stata riconosciuta ed individuata.

I vice sceriffi “hanno riportato molteplici ferite da arma da fuoco e sono in condizioni critiche” si legge nel tweet dell’ufficio dello sceriffo, che ha precisato anche che l’uomo che ha commesso questo terribile agguato non è ancora stato trovato. Il Dipartimento dello sceriffo vuole trovare al più presto il colpevole e l’FBI di Los Angeles ha messo a disposizione le proprie risorse per fornire assistenza. Anche il presidente Donald Trump ha condiviso su Twitter questo video, scrivendo la frase: “Animali che devono essere colpiti duramente“.