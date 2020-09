Il leader dell'opposizione Joshua Wong è stato arrestato per assembramento illegale: l'attivista di Hong Kong teme l'estradizione in Cina.

Uno dei leader dell’opposizione di Hong Kong è stato nuovamente arrestato: si tratta di Joshua Wong, attivista accusato di assembramento illegale per aver partecipato, nell’ottobre del 2019, ad una manifestazione non autorizzata.

Hong Kong: Wong arrestato

A rendere noto l’arresto è stato il suo avvocato il quale ha spiegato che l’evento non legale a cui il suo assistito avrebbe partecipato era una protesta contro il divieto dell’uso delle maschere durante i raduni pubblici.

Da parte sua l’attivista di 23 anni ha commentato su Twitter di essere stato anche accusato di avere violato la “legge draconiana anti-maschera“. Provvedimento poi dichiarato incostituzionale.

Joshua Wong è uno di coloro che da mesi sta lottando in favore della democrazia ed è stato più volte arrestato e liberato. Il 28 agosto, in un’intervista al Financial Times, aveva manifestato il timore di un arresto imminente ma soprattutto di una sua estradizione in Cina.

Il governo ha infatti approvato una legge con l’obiettivo di arrestare chiunque sia accusato di compiere attività terroristiche o atti di sedizione, sovversione e secessione.

Dopo la sua entrata in vigore diversi attivisti sono stati arrestati. Tra questi 290 manifestanti che pochi giorni prima protestavano contro la scelta dell’esecutivo di rimandare di un anno le elezioni, originariamente previste domenica 6 settembre, causa emergenza coronavirus. Secondo l’opposizione si sarebbe infatti trattato di un pretesto per impedire ai cittadini di esprimersi liberamente.

E soprattutto di non consentire agli oppositori di ottenere nuovi seggi nel Consiglio Legislativo.