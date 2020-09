Il governatore della California Gavin Newsom ha deciso di vietare la vendita di auto a benzina e gasolio dal 2035 per contrastare l'inquinamento

Dal 2035 in California non si venderanno più auto a benzina e disiel. L’annuncio è arrivato dal governatore Gavin Newsom che ha già firmato un ordine esecutivo al quale le concessionarie di automobili non potranno sottrarsi. Tra 15 anni in California non sarà permessa nemmeno la vendita delle auto ibride, ma solo di vetture a zero emissioni fino ad arrivare alla totale eliminazione di vetture inquinanti.

La stessa politica verrà attuata anche per i mezzi pesanti e i veicoli commerciali che, sempre per la versione benzina o gasolio, dovranno scomparire entro il 2045.

In California divieto per auto a benzina e disiel

L’obiettivo di Gavin Newsom è quello di avviare una politica decisa e seria per il contrasto all’inquinamento e al riscaldamento globale. Il governatore attribuisce ai cambiamenti climatici e al progressivo ed inesorabile aumento delle temperature medie il costante aggravarsi del fenomeno degli incendi che anche quest’anno hanno devastato lo Stato della California.

Contestualmente al divieto della vendita di auto e mezzi a benzina e gasolio, Newsom ha affermato che è sua intenzione iniziare ad avviare azioni concrete per migliorare il trasporto pubblico e favorire l’utilizzo delle biciclette per ridurre il più possibile l’utilizzo delle auto private. Insomma, con l’ordine esecutivo di Newsom, la California dichiara ufficialmente guerra all’inquinamento e al riscaldamento globale.