A Liverpool è nata la prima discoteca contro l’assembramento da coronavirus. Billie Clements e Robert McPartland hanno inventato una sala da ballo a cielo a aperto. Non si ballerà più nei locali ma per le strade. Ispirandosi ad un evento che è stato organizzato a Berlino, i due dj hanno deciso di dar vita ad il “Ride and Rave”.

Billie e Robert intrattenevano il pubblico suonando le loro hit preferite da un autobus in movimento, mentre centinaia di ballerini/biker li seguivano in bici.

RIDE&RAVE 💃🏼🕺🏼

What a night last night was, thanks to everyone who came out 🙌🏼❤️

Missed out? Keep following here and our Instagram for future events..👀🎉#liverpool #itsliverpool #visitliverpool #outout #nightout #rideandrave pic.twitter.com/MOr4Gvr9Xs

— VIParty Bus (@VipartyB) October 12, 2020