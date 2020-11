Covid: morta una bimba di 5 anni dimessa da poco

Il dramma ha colpito la famiglia White, residente ad Amarillo, Texas, che hanno dovuto dire addio alla piccola Tagan.

Il Covid spesso viene dipinto come “la malattia che uccide solo gli anziani“, ma non è così; se non si interviene adeguatamente tutti rischiano il peggio. Lo dimostra una storia arrivata dal Texas. Una bimba di appena 5 anni era stata dimessa dall’ospedale.

Tuttavia dopo 15 ore è morta per Covid. Un dramma che ha colpito la famiglia White, residente ad Amarillo, che hanno dovuto dire addio alla piccola Tagan. “Non è possibile, era sana. Come è potuto succedere?” , hanno dichiarato i genitori della bimba.

Covid, a rischio anche i bambini

Stando a quanto ha riportato Dailymail.com, il calvario della bimba è cominciato lo scorso 27 ottobre ottobre. La piccola Tagan aveva riferito ai suoi genitori di star male lamentando dolori lancinanti allo stomaco che le avrebbero indotto il vomito.

Preoccupati dalla circostanza mamma e papà si sono rivolti al più vicino ospedale. I medici avrebbero riscontrato la positività al Covid ma, in assenza di sintomi sospetti e di entità rilevante, hanno ritenuto inopportuno trattenerla in degenza. La bambina è stata dimessa, ma poche ore dopo ha perso la vita.

Più che comprensibile la rabbia dei genitori. “Mia figlia era perfettamente sana e in salute – ha dichiarato la mamma all’emittente locale KAMR -.

Non sarebbe dovuto accadere in alcun modo”. E ancora: “Continuava a dormire da giorni poi mercoledì sera ha iniziato a vomitare e così giovedì ho deciso di portarla al pronto soccorso. Dopo averle diagnosticato il Covid, il medico ci ha rimandati a casa rassicurandoci che sarebbe andato tutto bene perché il virus non ha effetti sui bambini. Dopo neanche 24 ore dalle dimissioni è morta”. Infine: “Non auguriamo a nessun genitore di viver quello che stiamo passando, non riusciamo neanche a spiegare cosa proviamo.

Crediamo solo che siano stati commessi troppi errori che sono costati la vita a una bimba di 5 anni”.