Indiana, giustiziato un detenuto condannato per stupro e omicidio

Giustiziato un detenuto in Indiana, aveva stuprato e ucciso una minorenne 26 anni fa.

Orlando Hall, detenuto afroamericano 49enne condannato per il sequestro, lo stupro e l’omicidio di un’adolescente in Texas, è stato giustiziato in Indiana con un’iniezione letale dopo un processo che aveva visto il suo avvio nel 1994. Ben 26 anni dopo dunque il governo federale americano lo ha ritenuto l’unico responsabile degli abusi e della morte di Lesa Rene, questo il nome dell’adolescente.

La condanna a morte rappresenta però un’eccezione per quella che è la tradizione americana nei periodi di transizione tra un presidente e l’altro. Si tratta inoltre della prima decisione presa da Amy Coney Barrett, la giudice scelta dell’uscente Donald Trump che insieme ad altri 5 colleghi conservatori ha votato a favore dell’estrema pena.

Giustiziato detenuto in Indiana

Si tratta dell’ottavo detenuto federale giustiziato in un anno negli Stati Uniti, dopo una pausa da questo tipo di pratiche che durava da 17 anni. Secondo i legali di Hall, il processo sarebbe stato macchiato da razzismo e il giudice che si occupò della vicenda, Tanya Chutkan, provò a sospendere il procedimento in quanto la giuria era composta da soli bianchi e l’accusato, come detto, era afroamericano.

I suoi avvocati hanno provato a fare appello alla Corte Suprema contro l’esecuzione, ma la richiesta è stata respinta.

Le altre persone coinvolte nella vicenda hanno concordato tutte per un patteggiamento e testimoniato contro Hall per garantirsi un pronto rilascio. “Oggi – riferisce la famiglia della vittima – segna la fine di un capitolo molto lungo e doloroso della nostra vita. Io e la mia famiglia siamo molto sollevati che tutto questo sia finito”