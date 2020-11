Killer di un bambino di un anno condannato all'ergastolo muore in carcere a 37 anni. Non note le cause.

Andrew Lloyd, un killer di 37 anni, è morto in carcere a Swansea, nel Galles, dove era rinchiuso per scontrare l’ergastolo per aver ucciso il figlio della sua compagna, Aaron, di 1 anno. L’uomo all’epoca dei fatti faceva uso di droghe ed era in astinenza, motivo che avrebbe reso insopportabile per lui il pianto del piccolo fino a portarlo a compiere il gesto estremo.

Nello specifico Lloyd aveva scosso violentemente il neonato facendogli sbattere violentemente la testa contro il muro. Era il 5 maggio del 2005 e l’uomo era stato lasciato solo con l’infante dalla sua compagna Rebecca Lewis, uscita di casa per delle compere.

Ai fatti aveva fatto seguito un lungo processo nel quale era emerso un odio ingiustificato di Lloyd nei confronti del bambino.

A testimonialo era arrivato anche il referto medico dell’autopsia eseguita sul corpo del piccolo che aveva evidenziato non solo un grave danno cerebrale, ma anche altre 50 lesioni in tutto il corpo. Contro di lui l’uomo aveva scagliato delle bottiglie e provato a soffocarlo con una coperta. Responsabilità erano state riscontrate dal giudice anche per la mamma di Aaron, la quale avrebbe messo il figlio in pericolo lasciandolo solo con un uomo instabile e dai noti problemi con sostanze stupefacenti.

La condanna all’ergastolo per Lloyd era arrivata nel 2006.

Più di 10 anni dopo questa storia torna a sconvolgere il Galles con la morte di Lloyd, avvenuta come detto in carcere. Al momento non è chiara quale possa essere stata la ragione del decesso, ma le indagini andranno avanti per verificare la corretta dinamica dei fatti.