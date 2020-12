Usa, una giovane influencer, Alexis Leigh Sharkey, è stata trovata morta in strada a ovest di Houston. Era scomparsa venerdì 27 novembre, durante il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti e nessuno aveva più avuto sue notizie. Il medico legale ha da poco confermato che il cadavere ritrovato sul ciglio della strada è proprio quello di Alexis.

La ragazza era particolarmente seguita sul social network Instagram.

La giovane aveva 26 anni e da tempo era diventata nota sui social grazie alla sua passione verso il beauty e la moda. Su Instagram contava quasi 32 mila follower e tutte le sue foto davano l’impressione di una vita libera e spensierata. Rimane quindi il giallo sulla sua assurda scomparsa. Venerdì 27 novembre si sono perse le tracce di Alexis Sharkey e da quel momento non è stato più possibile raggiungerla.

Il suo corpo è stato ritrovato dalla polizia sul ciglio di una strada a ovest di Houston sabato 28 novembre. Ma il cadavere non è stato subito riconosciuto, quindi è stato successivamente il medico legale a constatare l’identità di Alexis. Nessuna ferita visibile è stata rinvenuta sul corpo della giovane ventiseienne, quindi la causa della morte è ancora da accertare.

Un’amica della giovane ha raccontato ai media che Alexis si sarebbe fermata a casa sua durante il Ringraziamento e poi sarebbe scomparsa nel nulla durante il pomeriggio di venerdì. L’amica si è subito preoccupata vedendo che la Sharkey era inaspettatamente inattiva sui suoi social. Così ha deciso di andare a controllare se fosse in casa. Quando non ha ricevuto alcuna risposta, la ragazza ha immediatamente avvertito la polizia che si è messa sulle sue tracce.

Dopo la scoperta del cadavere, la madre, Stacey Clark Robinault, ha voluto manifestare il suo saluto alla figlia su Facebook dove, con un post, ha annunciato la scomparsa della figlia e ha ringraziato quanti gli fossero stati vicino in quel terribile momento.

È con i cuori profondamente spezzati che io e Mike vogliamo farvi sapere che il corpo di Lexi è stato trovato. Non possiamo iniziare a ringraziarvi tutti per il vostro amore e per le belle parole che avete esteso alla nostra famiglia! Per favore dateci questo tempo per addolorarci questa incredibile perdita per la nostra famiglia e per questo mondo!!! Ci mancherai amore!!!!