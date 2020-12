Situazione preoccupante in Brasile: aumentano i casi di reinfezione da covid nel paese. Dopo il primo episodio di un medico, i casi sono saliti a 58.

In Brasile, sale l’allarme per i 58 nuovi casi di reinfezione: sono pohissimi attualmente, i casi di reinfezione segnalati a livello internazionale.

Si tratta di soggetti che dopo aver passato il covid nella prima fase epidemica, sono risultati positivi anche in questa seconda fase, come accaduto al primo caso segnalato: un medico di 37 anni, positiva durante la prima fase a giugno e reinfettata ad ottobre.

Dal sequenziamento genetico del virus si è potuto constatare come la donna abbia contratto due ceppi differenti di virus.

Come dichiarato da Greice Madeleine Ikeda do Carmo, direttrice del Dipartimento di articolazione strategica del ministero della Salute: -“Al momento stiamo verificando 58 casi sospetti di reinfezione segnalati dalle autorità sanitarie di nove stati diversi”.

Il problema nasce in quanto, nonostante gli studi condotti per verificare quanto possa durare l’immunità acquisita dopo aver avuto il Covid, essi hanno dato esiti differenti: secondo uno studio condotto dall’Università dell’Arizona, gli anticorpi SARS-CoV-2 forniscono un’immunità duratura, mentre in base allo studio portato avanti dall’Istituto Europeo di Oncologia, gli anticorpi già dopo un mese sarebbero dimezzati.

Il Brasile intanto, da inizio pandemia ha superato i 6.628.065 contagi, mentre ha registrato 177 mila deceduti.