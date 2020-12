Una scena degna de “I promessi sposi”. A Londra dopo l’instaurazione del lockdown scattata alla mezzanotte da parte del Primo Ministro Boris Johnson, è partita la corsa all’ultimo treno. Ecco dunque che nelle stazioni della capitale, in aeroporto e sulle strade si sono verificate code e affollamenti.

Eppure per scongiurare la situazione il sottosegretario responsabile ai trasporti Grant Shapps lanciando un monito alla cittadinanza: “Per favore seguite le indicazioni e non andate in stazione a meno che non abbiate il permesso di viaggiare”, ha dichiarato. Stando a quanto dichiarato dai media locali, il caos sarebbe stato tale da spingere il Governo Britannico a impiegare le Forze dell’ordine al fine di scongiurare l’andirivieni delle persone verso la stazione.

A tale of two cities. London St Pancras and Edinburgh Waverley this evening. Now, what was that we were saying about English exceptionalism, entitlement etc? Given that SE England is the source of the new strain which has caused the latest lockdown, the imbecility is staggering. pic.twitter.com/oH8NFEhuf9

— Roddy Macdonald (@Logicsrock) December 19, 2020